Антикоррупционный суд Армении избрал двухмесячный арест в качестве меры пресечения для бывшего министра финансов и экс-главы Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна.

Хачатрян был задержан накануне. Из-за проблем со здоровьем его доставили в суд на носилках.

По данным Следственного комитета Армении, уголовное дело связано с предполагаемым получением взяток и отмыванием денежных средств в особо крупном размере.

Хачатрян возглавлял Комитет государственных доходов с 2008 по 2014 год, а в 2014–2016 годах занимал пост министра финансов Армении.