Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus отменила как минимум один рейс из Бодрума в Москву, который должен был вылететь в 00:05 в ночь на 2 сентября, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров рейса РС1456, им заявили, что все турецкие авиакомпании отменили рейсы из-за «ситуации с воздушным пространством». «Что ожидать мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты», — сказали в авиакомпании.

На табло аэропорта Внуково отмененными значатся также несколько рейсов Pegasus, которые должны были вылететь из Москвы — два в Стамбул, один в Бодрум и один в Даламан.

Кроме того, в течение ночи и утра, судя по табло, также были отменены как минимум два рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, один рейс авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх и один рейс авиакомпании «Ширак Авиа» в Ереван. При этом в дальнейшем расписании на день рейсы Turkish Airlines пока указаны без изменений.

В ночь на 2 сентября в аэропорту Внуково вводили временные ограничения из соображений безопасности. Сообщается, что в крупнейших аэропортах России — Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и Сочи — зафиксирован масштабный сбой в расписании. Сотни рейсов задержаны на несколько часов, десятки отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась на направлениях в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Анталью.

Причиной называют напряженность в воздушном пространстве после заявлений Владимира Зеленского о росте числа БПЛА в небе России.