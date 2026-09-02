Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для Киева. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в «Максе», комментируя обвинения Берлина в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

«С учетом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия — самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для ВСУ. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», — подчеркнул Медведев.

1 сентября Германия возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа.