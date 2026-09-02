В Мраморном море неподалеку от района Силиври столкнулись два торговых судна под турецким флагом. Об этом сообщает портал DHA со ссылкой на администрацию Стамбула.

По данным властей, столкнулись грузовое судно Alsu, следовавшее из Коджаэли в Алиагу, и грузовое судно Tuğberk Imamoğlu, следовавшее из порта Искендерун в Карадениз Эрегли.

Первое не получило видимых повреждений. В то же время властям пока не удалось установить связь со вторым судном и 10 членами его экипажа.

Поисково-спасательные операции в этом районе продолжаются. На место происшествия были направлены подразделения береговой охраны, командования Мраморного моря и Босфора, а также вертолет береговой охраны, заявили власти Стамбула.