Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Чайки» компании «Альфа девелопмент групп» в Киевской области, где хранятся иностранные товары двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Вечером 1 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражен логистический центр «Чайки» компании «Альфа девелопмент групп», на складах которого осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении.