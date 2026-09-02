Вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти умерла от полученных при нападении ножевых ранений на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию.

Пьяченти отвечала в банке за оценку новых клиентов и сделок.

Инцидент произошел 31 августа на Таймс-сквер. Вооруженная двумя ножами женщина напала на прохожих, среди которых находилась Пьяченти. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Прибывшие на место полицейские несколько минут пытались убедить женщину отказаться от оружия и сдаться, однако она не выполнила их требования. В итоге сотрудники полиции открыли огонь и застрелили нападавшую.

О причинах, побудивших женщину совершить нападение, пока не сообщается.

