В Польше задержан руководитель азербайджанской туристической компании Flyblast Agency Travel Ровшан Абдуллаев. Предприниматель был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

По данным издания, Абдуллаева обвиняют в мошенническом присвоении денежных средств клиентов на сумму около 1 млн манатов.

Flyblast Agency Travel, в которой работали около 100 сотрудников, занималась продажей авиабилетов и турпакетов, визовой поддержкой и организацией трансферов. После поступления многочисленных жалоб граждан прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело.

Абдуллаеву вменяют статьи 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку предприниматель находился за границей, суд ранее избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

В настоящее время Абдуллаев находится под стражей в Польше. Запущена процедура его экстрадиции в Азербайджан. Компания Flyblast Agency Travel полностью прекратила деятельность.

В случае доказательства вины и невозмещения ущерба предпринимателю может грозить до 14 лет лишения свободы.