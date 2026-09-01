Китай готов усилить взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая российско-украинский. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Xinhua.

«В таких международных и региональных проблемных регионах, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми сторонами, придерживаться комплексного подхода и продвигать политические решения», — сказал он.

Си также предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, а также расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления.