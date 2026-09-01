С 1 сентября днем до вечера 2 сентября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, ожидаются грозы и град. Из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках, также существует вероятность кратковременных селей в горных районах.

МЧС предупредило население о необходимости соблюдать меры безопасности. В частности, жителей призвали держаться подальше от опасных участков, рек, склонов, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев во время сильного ветра и грозы.

При возникновении угрозы наводнений или селевых потоков рекомендуется незамедлительно подняться на возвышенность и следовать указаниям спасателей. Пользователям маломерных судов рекомендовано не выходить в море при неблагоприятных погодных условиях.

В случае опасности МЧС призывает звонить по номеру 112.