В столице Кыргызстана Бишкеке проходит церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.

В мероприятии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди.

Очередные Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия проходит на стадионе «Бишкек Арена» в Бишкеке. Основная спортивная, культурная и научная программы пройдут в Иссык-Кульской области. Финальная церемония запланирована на 6 сентября на берегу озера Иссык-Куль.

Игры кочевников объединяют традиционные виды спорта и культурные мероприятия и призваны сохранять и популяризировать наследие кочевых народов. Кыргызстан впервые провел Всемирные игры кочевников в 2014 году. Нынешние соревнования являются шестыми по счету.