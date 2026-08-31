Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран фактически превратился в «несостоявшееся государство» и находится в состоянии глубокого кризиса.

По словам Трампа, у Ирана якобы отсутствуют полноценные военно-морские и военно-воздушные силы, а экономическая ситуация настолько тяжелая, что власти не способны выплачивать зарплаты военным и полиции. Он также заявил об инфляции на уровне 300%.

Американский президент утверждает, что руководство Ирана находится в «полном хаосе» и не способно эффективно управлять страной.

Кроме того, Трамп обвинил иранские власти в массовых убийствах протестующих. По его утверждению, число погибших превышает 100 тыс. человек. Он призвал привлечь руководство Ирана к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности».

В завершение Трамп заявил, что Тегерану, по его словам, остаются лишь «фейковые новости» и «хорошо поставленная линия чуши».