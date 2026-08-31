Завтра, 1 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дожди, местами ливни и грозы. К утру погода постепенно прояснится, днем будет преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20, днем — 23-26° тепла. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах есть вероятность кратковременных интенсивных ливневых осадков, не исключаются грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 25-29° тепла, в горах ночью 10-15, днем — 18-22° тепла.