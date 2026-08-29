Взрывы и продолжительные выстрелы были слышны рано утром в субботу в нескольких районах столицы Нигера, городе Ниамей, передает Reuters.

Причина произошедшего пока не ясна. По данным источника агентства в службах безопасности, боевики атаковали международный аэропорт столицы и попытались прорвать периметр вокруг президентского дворца.

Поступают сообщения, что стрельба вокруг президентского дворца была интенсивной и непрерывной. В интернете появились видеоролики, на которых видна бронетехника, развернутая возле аэропорта. На территории аэропорта находится крупнейшая в стране база ВВС, известная как база 101.