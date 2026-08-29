Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о повторном открытии зернового коридора в Чёрном море. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на источники в МИД и Минтрансе страны.

Необходимость возобновления соглашения связана с перебоями в поставках зерна. В Турции предупреждают: цены на зерно уже выросли на 4–4,5%, а при сохранении проблемы в течение двух месяцев рост может превысить 10%.

В Анкаре также отмечают, что восстановление коридора важно для турецкого экспорта муки и продовольствия, а также для поставок зерна на мировые рынки, особенно в страны Африки.