Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия на протяжении веков использует один и тот же предлог для нападения на соседние страны.

«Как историк, я прекрасно знаю, что методы действий России остаются неизменными – нападение на соседей под предлогом освобождения», – сказал Туск.

Польский премьер призвал внимательно относиться к историческим параллелям, отметив, что история не повторяется буквально, но может «рифмоваться».