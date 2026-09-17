Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что события в Украине могли бы произойти и в Беларуси, если бы в 2020 году страну удалось оторвать от России. Об этом он сказал на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.

«Они (западные партнеры) мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И, если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит на Украине», – сказал Лукашенко.