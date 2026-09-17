В Тебризе сотрудники полиции, попавшие на видео с жестоким обращением с задержанным подростком, были отстранены от службы, а в отношении них возбуждено судебное дело. Об этом сообщили в полиции провинции Восточный Азербайджан

По данным ведомства, произошедшее случилось 4 июня после задержания подростка в ходе уличной драки.

Участвовавшие в инциденте сотрудники были сразу подвергнуты дисциплинарному взысканию и отстранены от исполнения обязанностей. Кроме того, в отношении них было возбуждено дело, а сами полицейские, как сообщается, находятся под стражей.

На опубликованной видеозаписи сотрудники полиции избивают и унижают задержанного.

В полиции заявили, что задержанный ранее фигурировал в делах о нападении с холодным оружием, уличных конфликтах, приставании к гражданам и распространении наркотиков. При этом в полиции подчеркнули, что данные обстоятельства «никоим образом не оправдывают» незаконное и недопустимое поведение сотрудников.