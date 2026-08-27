Азербайджанский «Сабах» узнал последних соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА, в их числе испанский «Вильярреал», итальянский «Наполи», пражская «Славия» и норвежский «Викинг».

«Вильярреал» станет одним из соперников «Сабаха» в выездном матче общего этапа Лиги чемпионов.

На своем поле азербайджанский клуб встретится с итальянским «Наполи» и пражской «Славией».

Еще один выездной матч «Сабах» проведет против норвежского «Викинга».

Таким образом, список соперников азербайджанской команды по общему этапу Лиги чемпионов сформирован полностью.

20:57 Испанский футбольный клуб «Барселона» стал первым соперником азербайджанского «Сабаха» по общему этапу главного клубного турнира Европы.

Вторым соперником азербайджанского клуба в Лиге чемпионов стал лондонский «Арсенал», с которым игра пройдет в Лондоне. Кроме того, «Сабах» сыграет против дортмундской «Боруссии» в Баку.

Кроме того, соперником «Сабаха» на выезде в Великобритании стал «Манчестер Юнайтед».

Напомним, общий этап Лиги чемпионов УЕФА стартует 8 сентября 2026 года и завершится 27 января 2027 года. Финальный матч турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде.