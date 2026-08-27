Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июле 2026 года сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,109 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета.

За год азербайджанский экспорт на российский рынок увеличился на 3,9% и достиг $749, 55 млн, тогда как импорт продукции из РФ рухнул на 42%, до $1,36 млрд.

По итогам отчетного периода на Россию пришлось 7,2% общего товарооборота республики. Доля экспорта в эту страну составила 3,8% совокупного экспорта, а доля импорта – 13,7% общего объема импорта.

Всего в январе-июле Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму $29,216 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем внешней торговли вырос на 1,3%.