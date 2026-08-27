Армения с сентября начнет экспортировать в ОАЭ до 40 тонн фруктов и овощей с перспективой увеличения объемов.

Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном министром экономики Армении Геворком Папояном и главой маркетплейса Watermelon Ecosystem Омаром Мохаммадом Хамданом Абдуллой Аль-Шамси.

Соглашение предусматривает развитие экспорта армянской сельхозпродукции в Объединенные Арабские Эмираты. На первом этапе планируется поставлять до 40 тонн фруктов и овощей, при этом объемы могут быть увеличены в дальнейшем.

Watermelon Ecosystem объединяет рестораторов, поставщиков и производителей, включая агрокомпании и фермеров, и позволяет им заключать сделки онлайн.

На встрече также обсуждались возможность реализации инвестиционных проектов в Армении, расширение экспортных возможностей и установление контактов армянских производителей с покупателями в ОАЭ и других странах.

Папоян представил производственный потенциал сельского хозяйства Армении и подчеркнул важность расширения доступа к зарубежным рынкам, особенно для малых и средних производителей.