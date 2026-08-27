МИД Азербайджана решительно осудил размещение неизвестными лицами провокационных изображений антииазербайджанского характера перед гостевым домом посольства Азербайджана в России днем 27 августа.

«Не исключено, что эта неприемлемая провокация, помимо попытки искусственно обострить азербайджано-российские отношения, является частью грязной и предвзятой кампании против Азербайджана, которая в последнее время ведется в ряде российских СМИ», — говорится в сообщении МИД.

Азербайджанская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации дать надлежащую правовую оценку подобным провокационным действиям, обеспечить всестороннее расследование инцидента и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных случаев.

«Мы ожидаем, что российская сторона в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в полной мере выполнит свои обязательства по обеспечению надлежащего уровня безопасности посольства Азербайджанской Республики и его сотрудников, а также предотвращению любых провокационных действий, способных помешать нормальной деятельности дипломатического представительства», — отмечает внешнеполитическое ведомство.