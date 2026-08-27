Компания «Южно-Кавказская железная дорога» максимально ответственно выполняет свои обязательства: она осуществила инвестиции на сумму более 30 млрд рублей, в том числе в обновление подвижного состава, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немаловажно, что их график корректировался по просьбе именно армянской стороны. Именно компетенции российских железнодорожников помогли Армении сохранить конкурентные преимущества, которые сегодня позволяют вести разговоры о разблокировании коммуникаций в регионе. Аргументы Еревана о том, что российская концессия якобы мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности, просто стыдно всё это слушать, я уже не знаю, как им не стыдно такое говорить. Все разъяснения на этот счёт были даны на различных уровнях», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что привести контраргументы, доводы, факты армянская сторона затрудняется, потому что их просто нет.

«С учётом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют и требуют от него устранить так называемый российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции с подключением к проектам экономической целесообразности, которых не просматривается. При этом обещания дают. Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа. Насколько от этого пострадает Армения, я думаю, очевидно буквально всем. Даже если такую логику принимает армянское руководство, тогда пусть сначала им что-то дадут, а потом уже они пусть от чего-то откажутся. Прежде чем выступать с публичными заявлениями, партнёры, когда они партнёры, садятся за стол переговоров и в деловом ключе обсуждают имеющиеся проблемы и озабоченности, особенно, как утверждают в Ереване, если есть желание найти решение в дружественном ключе», — подчеркнула Захарова.

При этом премьер министр Армении Никол Пашинян отметил, что письменных предложений от инвесторов, готовых заплатить $400 млн за концессию на управление железными дорогами Армении, пока нет.