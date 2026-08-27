Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил проведение встречи украинской и российской делегаций в сентябре.
По его словам, переговорный процесс между сторонами в настоящее время находится на паузе, однако его планируют возобновить уже в ближайшее время. Буданов отметил, что новые события на переговорном треке могут произойти в сентябре.
На вопрос о том, идет ли речь непосредственно о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил утвердительно.
«Я надеюсь на это, да. Ну, и с американцами уже. Без них никак», — заявил он.