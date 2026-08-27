Президент США Дональд Трамп на фоне провала торговых переговоров с Канадой опубликовал видео, на котором он «переименовывает» озеро Онтарио в озеро Америка. Ролик доступен на официальной странице американского лидера в TikTok.

«Мы назовем озеро не Онтарио, а как-нибудь по-другому. Мы назовем его озеро Америка, и все, что для этого нужно, — это хорошая ручка и немного смекалки», — сказал американский лидер.

После этого президент США взял маркер и собственноручно зачеркнул название «Онтарио» на бумажной карте, заменив его надписью «озеро Америка».