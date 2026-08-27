«Он не мой Католикос. Он не Католикос всех армян».

Об этом на заседании Национального Собрания заявил спикер парламента Рубен Рубинян, имея в виду Католикоса всех армян Гарегина II.

Он, в частности, призвал Верховного Патриарха уйти в отставку.