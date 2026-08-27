Два человека погибли и не менее 10 получили тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на группу людей у вокзала французского Кана.

По словам префекта Кальвадоса Давида Клавьера, водитель намеренно въехал в пешеходов, ожидавших трамвай. Инцидент произошел около 22:15 в среду.

Полиция задержала 26-летнего подозреваемого, уроженца России, который после наезда скрылся и был задержан в Уистреаме, примерно в 20 км от Кана.

Следствие пока не усматривает террористического мотива. По предварительным данным, наезд произошел после ссоры.