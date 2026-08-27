В преддверии нового учебного года студенты в Баку столкнулись с традиционной проблемой — поиском доступного жилья. При этом молодым людям снять квартиру зачастую сложнее, чем девушкам. Собственники нередко отдают предпочтение женщинам, опасаясь за состояние жилья и возможные неудобства.

Как рассказал Minval эксперт в области недвижимости Эльнур Азадов, такая ситуация на рынке существовала и раньше, однако сейчас проблема стала более заметной.

По его словам, некоторые собственники считают девушек более аккуратными и спокойными жильцами, тогда как в отношении молодых мужчин у арендодателей чаще возникают опасения из-за возможного шума, беспорядка или повреждения имущества.

При этом отдельной фиксированной цены на квартиры для мужчин и женщин на рынке нет. Однако в некоторых случаях собственники могут завысить арендную стоимость жилья для группы студентов-мужчин или потребовать более крупную сумму по депозиту.

Между тем в преддверии нового учебного года ожидается дефицит предложений по съёмному жилью. Сейчас свободные квартиры в Баку ещё есть, однако ситуация может существенно измениться уже в начале сентября. Эксперт считает, что пик спроса на студенческое жильё придётся примерно на 10–15 сентября.

Особенно сложно будет первокурсникам, которые впервые приезжают в Баку и ещё не имеют опыта поиска жилья и необходимых знакомств. Студенты старших курсов, напротив, зачастую объединяются с однокурсниками или знакомыми и снимают квартиру вскладчину.

Дополнительным фактором, который может повлиять на выбор жилья в этом году, станет ситуация с метро. Из-за временного закрытия участка линии между станциями «28 Мая» и «Низами» студентам придётся учитывать не только стоимость аренды, но и возможность добраться до университета альтернативным транспортом.

В связи с этим спрос может вырасти на квартиры в районах, расположенных ближе к учебным заведениям или имеющих удобное транспортное сообщение.