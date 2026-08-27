В ночь на 27 августа под атаку беспилотников попали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе, сообщили в компании.

Сотрудников эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания не возникло.

Объект в Оренбурге возобновил работу, на один день ограничив прием FBS-отгрузок.

Комплекс в Уфе «получил незначительные повреждения», сейчас он закрыт.

«Пока не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути — перенаправим на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно», — говорится в сообщении.

В ночь на 27 августа в Оренбургской области объявляли беспилотную и ракетную опасность. Утром их отменили. Аэропорты Оренбурга и Уфы вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на данный момент они сняты.