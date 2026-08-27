Крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана не стали использовать квоты на поставки бензина в Россию, выданные Минэнерго республики на июль.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника.

В июле Павлодарский и Атырауский НПЗ могли поставить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но решили не использовать квоту.

В качестве причин собеседники агентства указывают риск попасть под санкции Евросоюза и сложности с оплатой через российские банки. Кроме того, Казахстан сам нуждается в топливе, говорится в публикации.

В итоге единственным заводом, решившимся экспортировать моторное топливо в Россию, стал небольшой НПЗ «Конденсат» мощностью 850 тыс. тонн переработки в год, что в шесть раз меньше, чем у двух предыдущих предприятий. В июле он отправил в соседнее государство 9 тыс. тонн бензина.