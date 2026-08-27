Певица Бейонсе сделает пожертвование в размере $1 млн из личных средств на помощь пострадавшим от землетрясения в Колумбии.

Об этом сообщила пресс-служба ее звукозаписывающего лейбла Parkwood Entertainment.

«Бейонсе объявляет, что лично пожертвует $1 млн организациям, которые сейчас находятся в Колумбии и оказывают помощь после разрушений, вызванных недавним землетрясением», — указывается в пресс-релизе компании.

В нем отмечается, что средства пойдут на поставки продовольствия и товаров первой необходимости в наиболее пострадавшие районы.