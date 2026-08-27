Не стоит предвосхищать события относительно возможного выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку позиция руководства страны может отличаться от мнения армянского народа.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какого решения можно ожидать на ноябрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве по вопросу членства Армении, Масадыков отметил, что решение об исключении или сохранении Армении в составе организации принимают главы государств — членов ОДКБ.

«Мы как секретариат не можем принимать решение за ту или иную сторону, поэтому всё ещё впереди. Будут ли этот вопрос серьёзно обсуждать на очередном заседании СКБ в ноябре этого года в Москве — тоже вопрос, это решают сами главы государств. Давайте не будем торопить события», — сказал генсек.

Он отметил, что в ОДКБ слышали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из организации.

«Я всегда говорил, что есть мнение не только руководства страны, но ещё есть мнение армянского народа по тем или иным вопросам. Поэтому не будем предвосхищать события», — подчеркнул Масадыков.

По его словам, решение об исключении Армении из ОДКБ также является прерогативой Совета коллективной безопасности, в который входят верховные главнокомандующие государств — членов организации. При этом, отметил генсек, при принятии решения необходимо учитывать все обстоятельства.

«Решение ОДКБ — исключить Армению или нет — это решение Совета коллективной безопасности ОДКБ, где членами совета являются верховные главнокомандующие наших стран — членов организации. Это решение — за ними. Но я думаю, что всегда при принятии решений нужно учитывать все обстоятельства и моменты», — заявил он.

Масадыков добавил, что если руководство Армении, в частности премьер-министр Никол Пашинян, поднимает вопрос о выходе из ОДКБ, это может быть связано с различными политическими повестками.

«Политики на то и политики, чтобы поднимать этот вопрос, поднимать градус обсуждения, потом убирать», — отметил генсек организации.

При этом Масадыков заявил, что Армения фактически уже не участвует в деятельности ОДКБ, однако юридически продолжает оставаться членом организации.

«Де-факто на сегодняшний день Армения не участвует в обсуждении вопросов в рамках ОДКБ, де-факто Армения не посылает своих сотрудников, военнослужащих и сотрудников секретариата ОДКБ на квотные должности, и уже третий год Армения не оплачивает членские взносы. Но де-юре они остаются членами Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.

Генсек ОДКБ также отметил вклад Армении в развитие организации. По его словам, армянский народ в разные периоды поддерживал инициативы руководства страны.