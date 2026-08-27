Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован сроком на два месяца.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Антикоррупционном комитете.

Соответствующее решение вынес судья Антикоррупционного суда Саркис Дадоян. Сам Кочарян в настоящее время находится в больнице, куда его доставили после продолжительного судебного заседания.

Рассмотрение ходатайства об аресте экс-президента продолжалось около семи часов. Как сообщил его сын, депутат Левон Кочарян, после того как Роберта Кочаряна вернули в больницу, заседание продолжилось с участием адвокатов.