США и Китай обсуждают взаимное снижение пошлин примерно на $30 млрд, включая тарифы на американские энергоресурсы и сельхозпродукцию, сообщает Bloomberg.

Предполагаемая договоренность также может предусматривать снижение пошлин на ряд китайских ресурсов и установление для некоторых китайских товаров ставок режима наибольшего благоприятствования.

По данным агентства, такие шаги могут стать частью плана по взаимному сокращению тарифов примерно на $30 млрд.

Заключение соглашения будет означать, что Вашингтон и Пекин сохраняют достаточно высокий уровень сотрудничества для поддержания тарифного перемирия, достигнутого в октябре прошлого года.

В то же время возможная сделка может продемонстрировать способность двух стран поддерживать торговые связи на фоне сохраняющихся разногласий в вопросах искусственного интеллекта, экспортного контроля и статуса Тайваня.

На этом фоне вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в США на следующей неделе могут прибыть представители крупнейшего в Китае переработчика сельскохозяйственной продукции China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO). Всего в состав китайской делегации могут войти руководители более десяти китайских компаний.

Таким образом, возможные торговые договоренности могут сопровождаться расширением деловых контактов между двумя странами, несмотря на сохраняющиеся противоречия по ряду стратегических вопросов, отмечает Bloomberg.