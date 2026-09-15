Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили расширение энергетического сотрудничества, включая развитие зеленых энергетических коридоров и морской ветроэнергетики, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Вопросы развития энергопартнерства обсуждались на встрече главы Минэнерго Парвиза Шахбазова с делегацией АБР во главе с исполнительным директором Совета директоров Сатьей Сринивасом. Стороны высоко оценили долгосрочное сотрудничество и рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, укрепления электросетей, развития региональных зеленых энергетических коридоров, морских ветроэнергетических проектов и теплоснабжения.

Шахбазов рассказал о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации энергосистемы. Отмечено, что в следующем году доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности страны, как ожидается, превысит 30%.

Для оценки возможностей интеграции дополнительных зеленых мощностей в энергосистему проводятся сетевые исследования. При этом, с учетом роста спроса на электроэнергию из-за развития искусственного интеллекта, дата-центров и цифровизации, особое внимание уделяется не только генерации, но и развитию передающих мощностей и региональных интерконнекторов.

На встрече также обсудили проекты зеленых энергетических коридоров «Каспий – Черное море – Европа», «Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария», «Азербайджан – Центральная Азия», а также коридора через Нахчыван в направлении Турции и Европы.

Технико-экономическое обоснование зеленого энергетического коридора между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном при поддержке АБР планируется завершить в мае 2027 года.

Кроме того, была представлена информация о результатах технико-экономическое обоснование проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа». Обсуждалось возможное участие международных финансовых институтов в его финансировании. Проект планируется реализовать в три этапа с общей передающей мощностью около 4 ГВт.

Стороны также обменялись мнениями об участии частного сектора в проектах возобновляемой энергетики, возможностях финансовой поддержки со стороны АБР и проекте технической помощи для развития сектора теплоснабжения.