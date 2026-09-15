Азербайджан в январе–августе увеличил экспорт нефти в Индию примерно в 300 раз – до 524,3 тыс. тонн, сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

За восемь месяцев Азербайджан экспортировал 14,68 млн тонн нефти в 10 стран.

Крупнейшим покупателем стала Италия, на которую пришлось 57,7% всего экспорта. Далее следуют Чехия с долей 7,2% и Румыния — 6,3%.

Помимо Индии, заметно выросли поставки в Болгарию и Швейцарию. Экспорт нефти в Болгарию увеличился в 4,5 раза, а в Швейцарию – втрое.

При этом индийское направление показало наиболее резкую динамику: поставки достигли 524,3 тыс. тонн против значительно меньшего объема годом ранее.