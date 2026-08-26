С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий, установленные приказом Минпросвещения РФ. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России №316. Он вносит изменения в приказ №115 и закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – сказал Кравцов.

Он уточнил, что во время перемен учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.