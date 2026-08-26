Президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой на пост нового пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролайн Ливитт. Об этом сообщила в X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс.

По данным источников журналистки, «Трамп не выбрал кандидатуру на смену пресс-секретарю Кэролайн Ливитт, последний рабочий день которой будет в пятницу», 28 августа.

«Обязанности по проведению брифингов для журналистов пока будут выполнять поочередно, на трибуну будут выходить ключевые сотрудники администрации, а не сотрудники Белого дома, отвечающие за работу с прессой и связью с общественностью», – говорится в публикации.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс «рассмотрела возможные замены Ливитт, но фаворитов пока нет», отмечается в материале.

В числе потенциальных кандидатов Джейкобс называет комментатора телеканала CNN Скотта Дженнингса.