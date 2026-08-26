Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, а также ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Научно-исследовательский институт педиатрии имени К. Фараджевой. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал первого вице-президента о деятельности института. Отмечалось, что НИИ педиатрии уже более века служит важному и благородному делу охраны здоровья детей.

В настоящее время это медицинское учреждение действует как научно-методический центр. Оно было создано в 1925 году на базе детской больницы на 200 коек, а в 1927 году после реорганизации преобразовано в Институт охраны материнства и детства. Здесь наряду с лечебно-профилактической помощью детям осуществляется подготовка профессиональных медицинских кадров в области педиатрии, проводятся научные исследования и совершенствуется медицинское образование. В структуру института входят клинические отделения на 255 коек, научные и многочисленные параклинические подразделения. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 60 коек выполняет функции республиканского центра.

В ходе визита первый вице-президент и ее дочери ознакомились с созданными в институте условиями. Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования его деятельности институту было передано в дар медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких.