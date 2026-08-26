Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию «был полурутинным», заявил президент США Дональд Трамп.

«Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Ранним утром в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москву прилетал глава американской разведки.

Как заявил Песков газете Washington Post, Рэтклифф посетил Россию для «контактов между спецслужбами».

Накануне, когда сервис Flightradar24 зафиксировал прилет американского спецборта в Москву, представитель Кремля говорил, что не располагает информацией об этом визите.