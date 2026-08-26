Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри, его жена Меган Маркл и дети принц Арчи и принцесса Лилибет навсегда вернулись в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Частный самолет, на котором семья летела из США, приземлился в международном аэропорту Бирмингема. Аренда такого самолета стоит около 12 тысяч долларов (одного миллиона рублей) за час полета.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл переехали в США и шесть лет жили в Калифорнии. Ожидается, что их возвращение положит конец многолетней вражде с королем Карлом III и наследником британского престола принцем Уильямом.