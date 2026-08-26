Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе.

«В ходе этих переговоров были достигнуты соглашения о доле каждой из двух стран в водах пролива, а также о доле доходов Ирана и Омана», — приводит слова Мохеби агентство Tasnim.

Он также подчеркнул, что Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману. Он добавил, что водная артерия будет открыта, если США будут соблюдать ранее достигнутые договоренности.