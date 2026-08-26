В Казахстане планируют законодательно запретить пользователям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов.

По словам главы государства, правительство уже разработало соответствующий законопроект. Токаев намерен предложить депутатам рассмотреть этот вопрос на первой сессии Курултая.

Президент отметил, что действующий с 2018 года закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, нуждается в серьезном пересмотре с учетом современных реалий.

Токаев подчеркнул, что социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг оказывают значительное влияние на мировоззрение детей. В связи с этим он призвал усилить защиту несовершеннолетних от потенциально вредного контента.

Глава государства также поручил правительству принять меры по фильтрации контента и масштабировать внедрение детских SIM-карт, которые, по его словам, должны обеспечить дополнительную защиту детей в информационном пространстве.