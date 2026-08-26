На 27–30 августа в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Нахчыване, Гяндже, Гёйгёле, Агстафе, Газахе, Товузе, Гусаре, Шамкире, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Ширване, Нефтчале, Мингячевире, Евлахе, Барде, Сальяне, Масаллы, Лерике, Лачине, Физули и других районах в рамках желтого уровня предупреждения ожидается западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Горанбое, Нафталане, Джульфе и Ордубаде объявлено оранжевое предупреждение. Здесь прогнозируется северо-западный ветер скоростью 20,8–28,4 м/с.