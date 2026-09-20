События 19–20 сентября 2023 года обеспечили восстановление государственного суверенитета Азербайджана над всей ее территорией. Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД по случаю Дня государственного суверенитета.

В заявлении ведомства отмечается, что 20 сентября «золотыми буквами вписано в многовековую летопись азербайджанской государственности». В МИД напомнили, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные в Карабахском регионе Азербайджана 19–20 сентября 2023 года, были направлены на разоружение остатков вооруженных сил Армении и их вывод с территории страны. Ведомство подчеркивает, что операция завершилась менее чем за сутки и обеспечила восстановление государственного суверенитета.

В министерстве заявили, что решающую роль в достижении этой цели сыграли Вооруженные силы Азербайджана под руководством президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Также отмечается, что во время операции особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, а целями являлись исключительно военные объекты незаконных вооруженных формирований.

МИД считает, что восстановление суверенитета создало новую политическую реальность в регионе и открыло дополнительные возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ведомство отдельно отметило значение встречи лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, назвав ее важным этапом мирного процесса.

В заявлении также говорится, что восстановление транспортных и торговых связей, региональная интеграция и укрепление доверия способны принести экономические дивиденды всему региону. При этом для подписания мирного соглашения, подчеркивает МИД, необходимо решить оставшиеся вопросы, связанные с полной нормализацией отношений между Баку и Ереваном.

В завершение ведомство заявило, что Азербайджан продолжает восстановление освобожденных территорий, возвращение бывших вынужденных переселенцев, разминирование и установление судеб пропавших без вести лиц, назвав День государственного суверенитета символом приверженности страны своей государственности, национальной воле и территориальной целостности.