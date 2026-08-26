В Пермском крае появились необычные «курсы выживания» в колонии и СИЗО, сообщает Ura.ru со ссылкой на объявление в интернете.

Автор курса обещает научить будущих заключённых правильно вести себя в местах лишения свободы, адаптироваться к тюремному быту и повысить шансы на условно-досрочное освобождение.

«Каждый случай индивидуален, пишите — будем разбираться. Наше общение строго конфиденциально», — говорится в объявлении.

Курс предлагает девушка, называющая занятия «духовными практиками». Обучение проводится онлайн по видеосвязи. Стоимость услуг не уточняется.