В Баку ещё по 10 адресам перед медицинскими и социальными учреждениями организованы места для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для такси.

Как сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, для этого на некоторых парковочных местах установлены знаки «3.28 — Стоянка запрещена» и «5.14 — Место стоянки легковых такси», а также информационные таблички на специальных полосах движения.

Места организованы по следующим адресам:

ул. Джавидхана — перед Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой (место для посадки и высадки);

ул. Исмаил-бека Куткашенли, 1 — рядом с Бакинским центром DOST №1 (место для посадки и высадки);

проспект Гейдара Алиева — рядом с Бакинским центром DOST №3 (место для посадки и высадки);

проспект Зии Буниятова — перед Бакинским центром DOST №4 (место для посадки и высадки на автобусной полосе);

ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде — перед Бакинским центром «ASAN xidmət» №3 (место для посадки и высадки);

9-й поперечный переулок — рядом с Бакинским центром «ASAN xidmət» №5 (место для посадки и высадки);

ул. Гусейнбалы Алиева — возле станции метро «Мемар Аджеми» (место для посадки и высадки);

ул. Сулеймана Сани Ахундова — возле станции метро «Азадлыг проспекти» (место для посадки и высадки и стоянка такси);

ул. Физули — рядом с ТРЦ «28 Mall» (место для посадки и высадки);

ул. Шамси Бадалбейли — рядом с ТРЦ «28 Mall» (место для посадки и высадки на автобусной полосе).