Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не завершено, и обозначил три возможных направления дальнейших действий в отношении Тегерана.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху рассказал, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана во время июльской встречи в Вашингтоне. По его словам, стороны рассматривали дипломатические меры, военный вариант и дальнейшее усиление давления на Тегеран.

Третий вариант Нетаньяху назвал «ужесточением осады Ирана». По его словам, речь идет прежде всего о расширении санкционного давления на тех, кто оказывает поддержку и ведет экономические отношения с иранскими властями. Вашингтон в последние дни действительно расширил санкции против связанных с Ираном компаний и секторов экономики.

Израильский премьер также выразил сомнение в возможности достижения договоренности с иранскими властями. При этом он подчеркнул, что Израилю предстоит решать задачи не только в отношении Ирана, но и в Газе, Ливане и других регионах.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль и США придерживаются общей цели — не допустить получения Ираном ядерного оружия.