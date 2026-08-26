Венгрия в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Об этом говорится в документе для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, он опубликован в официальном правительственном вестнике Венгрии.

«Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», — говорится в заявлении венгерского правительства.

Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьер-министра Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой.

При этом Будапешт одновременно выступил за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта. В документе говорится о поддержке усилий, направленных на переговоры для достижения устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности для Украины.