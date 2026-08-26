Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что из России пока никто не звонил по вопросу Роберта Кочаряна, и выразил надежду, что этого не произойдет, поскольку «это не имеет смысла».

По словам Симоняна, риторика Кочаряна и его политической силы во многом совпадает с заявлениями, звучащими из Москвы.

Он также отверг связь между уголовными делами против Кочаряна и его семьи и недавней перепалкой в парламенте между сыном экс-президента Левоном Кочаряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Симонян подчеркнул, что соответствующие дела были возбуждены задолго до этого конфликта.