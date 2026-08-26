Новый остров появился в Каспийском море на фоне снижения уровня воды.

Остров Рыбачий расположен в северной части Каспийского моря, примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области Казахстана.

Специалисты отмечают, что за последние 4–5 лет в северной части Каспия из-за снижения уровня воды начали появляться новые участки суши. В частности, они формируются в районе островов Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан и Долгий, где обитают каспийские тюлени.

По словам экспертов, основными обитателями островов в этой части Каспия являются волки. Также здесь встречаются дикие кабаны и барсуки. В прибрежных водах и на островах обитают различные виды рыб и птиц.